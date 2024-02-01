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19:30, 1 февраля 2024Среда обитания

На серой линии метро восстановлено движение поездов

На Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено движение

Фото: АГН «Москва»

Движение поездов восстановлено на Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

«Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график», — сообщили там.

Ранее из-за человека на путях было приостановлено движение поездов от станции «Серпуховская» до станции «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

1 февраля сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга едва не затянул эскалатор метрополитена. Подъезжая к концу эскалатора, девушка не успела встать и застряла. На кадрах видно, как устройство «зажевало» куртку пассажирки. К девушке подбежал спускавшийся за ней мужчина: он помог ей вынуть руки из рукавов.

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      Анастасия Яланская
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