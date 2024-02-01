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04:28, 1 февраля 2024Россия

На Украине ликвидировали служившую в нацбате немецкую наемницу Вагнер

RusVesna: на Украине ликвидировали немецкую наемницу нацбата Диану Вагнер
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash.com

Российские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине ликвидировали немецкую наемницу Диану Савиту Вагнер с позывным «Змей», об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Пошла по стопам предков-фашистов: Армией России уничтожена немецкая наемница Диана Савита Вагнер», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вагнер служила в националистическом батальоне «Карпатская сечь» и Интернациональном легионе. Военнослужащей было 36 лет.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации российские военные уничтожили главаря «Белых Демонов» ВСУ с позывным Ярый. Василий Яремко был ликвидирован в боях за Макеевку на купянско-лиманском направлении 25 января.

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      Марина Совина
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