Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Движения первых»

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин выступит на съезде «Движения первых»

Президент России Владимир Путин выступит на закрытии съезда «Движение первых». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Две темы сегодня в работе Путина. Первая тема — это съезд "Движения первых". Общероссийское общественное государственное движение детей и молодежи. Сегодня Путин выступит на съезде», — сказал он.

По словам представителя Кремля, второй темой дня является создание федеральной сети кампусов. Совещание по данному вопросу Путин проведет в режиме видеоконференции. Во время него выступят губернаторы и главы регионов Москвы, Татарстана, Перми, Югры, Уфы, Сахалина и Кемеровской области.

Накануне Песков заявил, что Путин встретится со своими доверенными лицами как кандидат на пост главы государства. «Путин проведет мероприятие как кандидат в президенты, будет кандидатское мероприятие, он встретится со своими доверенными лицами», — сказал он. Помимо того, Путин 31 января провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии, а также по видеосвязи открыл там ряд социальных и жилых объектов.