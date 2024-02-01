Полиция применила газ против протестующих у здания конгресса Аргентины

Полиция применила газ против протестующих в Буэнос-Айресе

Аргентинская полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает ТАСС.

Одна из пострадавших рассказала, что в последний раз полиция применяла резиновые люди против людей в 1990-е годы.

Как пишет РИА Новости, полиция стала использовать газ и дубинки, когда митингующие вышли на проезжую часть. Также использовались водометы.

Сотни протестующих собрались возле здания Конгресса, чтобы выразить свое несогласие с реформами нового президента страны Хавьера Милея. Пакет реформ предполагает проведение налоговой амнистии, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения в ходе протестов, приватизацию госкомпаний и повышение экспортных пошлин.