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05:58, 2 февраля 2024Мир

Полиция применила газ против протестующих у здания конгресса Аргентины

Полиция применила газ против протестующих в Буэнос-Айресе

Фото: Matias Baglietto / Reuters

Аргентинская полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает ТАСС.

Одна из пострадавших рассказала, что в последний раз полиция применяла резиновые люди против людей в 1990-е годы.

Как пишет РИА Новости, полиция стала использовать газ и дубинки, когда митингующие вышли на проезжую часть. Также использовались водометы.

Сотни протестующих собрались возле здания Конгресса, чтобы выразить свое несогласие с реформами нового президента страны Хавьера Милея. Пакет реформ предполагает проведение налоговой амнистии, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения в ходе протестов, приватизацию госкомпаний и повышение экспортных пошлин.

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      Марина Совина
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