Раскрыты результаты анализов крови «Пухляша из клипа Little Big»

В крови «Пухляша из клипа Little Big» Красилова не обнаружили следов наркотиков

Раскрыты результаты анализов крови российского актера и танцора Дмитрия Красилова, известного как «Пухляш из клипа Little Big». Об этом сообщает Baza в Telegram.

Отмечается, что следов употребления наркотических средств в крови шоумена обнаружено не было. Причиной кончины Красилова стали последствия эндокринопатии — болезни, которая провоцируется нарушением работы эндокринных желез.

Красилова не стало 18 декабря 2023 года, ему было 29 лет. По предварительным данным, танцору стало плохо днем ранее, когда он возвращался вечером с премьеры.

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