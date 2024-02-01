Россиянин избил дворника из-за его собаки

В Челябинске мужчина избил дворника из-за лая его собаки

В Челябинске неизвестный мужчина якобы испугался лая собаки и напал на дворника, хозяина животного. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

Дворник стоял у подъезда, пока его пес бегал по двору. В один момент собака начала лаять и подбежала к проходящему мимо мужчине. Тот начал вести себя агрессивно, взял глыбу и швырнул в животное.

Дворник, в свою очередь, сделал выговор и собаке, и мужчине, однако последний набросился на него. «Получил в лицо, в нос и затылок, [он] швырнул [меня], людей рядом не было», — рассказал пострадавший.

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