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16:50, 1 февраля 2024Россия

Россиянин избил дворника из-за его собаки

В Челябинске мужчина избил дворника из-за лая его собаки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Челябинске неизвестный мужчина якобы испугался лая собаки и напал на дворника, хозяина животного. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

Дворник стоял у подъезда, пока его пес бегал по двору. В один момент собака начала лаять и подбежала к проходящему мимо мужчине. Тот начал вести себя агрессивно, взял глыбу и швырнул в животное.

Дворник, в свою очередь, сделал выговор и собаке, и мужчине, однако последний набросился на него. «Получил в лицо, в нос и затылок, [он] швырнул [меня], людей рядом не было», — рассказал пострадавший.

Ранее в Ростове-на-Дону на девочку напала бойцовская собака. Ребенка попытались отбить пятеро мужчин. Отмечается, что школьница гуляла во дворе со шпицем. Рядом бегал стаффорд без намордника и хозяина. В один момент бойцовский пес заметил шпица, зарычал и бросился к нему.

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      Никита Абрамов
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