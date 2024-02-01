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15:04, 1 февраля 2024Экономика

Sony разорвала миллиардную сделку с индийской компанией из-за активов в России

Reuters: сделка Sony на $ 10 млрд с индийской Zee развалилась из-за активов в РФ

Фото: Issei Kato / Reuters

Одной из причин развала сделки японской Sony с индийской Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL), общая стоимость которой оценивалась в 10 миллиардов долларов, стало наличие у последней активов в России, пишет Reuters.

Заключенное в 2021 году предварительное соглашение о слиянии содержало запрет на участие в сделке компаний из стран, попавших под санкции США. По данным агентства, в Sony Pictures Entertainment в начале января отметили, что ZEEL не разорвала связи с ранее созданными ею в России «дочками», хотя это было «абсолютно необходимо». Сама Sony объявила о приостановке деятельности в России в марте 2022 года.

В ответ юристы ZEEL заявили, что работа компании в России была прекращена в декабре 2022 года, а процесс их продажи не удалось завершить из-за изменений российского законодательства. Среди других причин отмены сделки журналисты назвали рост долга ZEEL выше установленного соглашением лимита из-за приобретения у Disney за 1,4 миллиарда долларов прав на трансляцию в Индии матчей по крикету.

В итоге Sony 22 января заявила о расторжении сделки, объяснив решение тем, что стороны не смогли урегулировать возникшие противоречия. В ZEEL отметили, что сделали для разрешения все необходимое и пообещали взыскать с японской компании компенсацию в 90 миллионов долларов.

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      Дмитрий Воронин
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