Стало известно о совместном вкладе Японии и Индии в покорение Луны

Бхарадвадж: сотрудничество Японии и Индии внесет вклад в покорение Луны

Сотрудничество Японии и Индии внесет вклад в покорение Луны, заявил глава Лаборатории физических исследований Индии Анил Бхарадвадж. Об этом стало известно ТАСС.

«В ходе реализации наших предыдущих лунных миссий мы успешно продемонстрировали возможности по выводу аппаратов на окололунную орбиту, мягкой посадке и управлению роверами на поверхности Луны», — сказал специалист.

Ученый напомнил про планируемую совместную миссию двух стран Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) на Луну. «Следующим шагом было бы возвращение материалов с Луны на Землю. Поэтому мы участвуем в миссии LUPEX, которая будет очень полезна для будущих миссий по возврату образцов с Луны и высадке астронавтов к 2040 году», — заявил специалист.

Бхарадвадж добавил, что «план состоит в том, чтобы высадить аппарат как можно ближе к полярному региону Луны».

В августе Nikkei сообщило, что Индия и Япония на фоне успеха программы Chandrayaan-3 активизируют работы по совместной миссии LUPEX на Луну.

В рамках проекта LUPEX стороны планируют отправить в 2025 финансовом году (завершится 31 марта 2026-го) в район южного полюса Луны спускаемый аппарат с ровером, который займется поиском на естественном спутнике Земли водяного льда. Для этого Индия предоставит спускаемый аппарат, а Япония — ракету и планетоход с высокотехнологичными научными приборами.