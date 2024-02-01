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17:16, 1 февраля 2024Россия

Стало известно о возможном минировании торгового центра в 500 метрах от Кремля

Неизвестный сообщил о минировании ТЦ «Охотный ряд» в 500 метрах от Кремля

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Неизвестный сообщил о минировании торгового центра (ТЦ) «Охотный ряд», расположенного в 500 метрах от стен Кремля и в 200 метрах от Красной площади. Об этом стало известно ТАСС.

По данным агентства, после звонка с сообщением о бомбе из ТЦ начали эвакуировать посетителей.

«На службу 112 поступило анонимное сообщение о том, что ТЦ "Охотный ряд" на Манежной площади заминирован. В целях безопасности эвакуированы около тысячи человек», — сообщил собеседник ТАСС. По данным экстренных служб, пострадавших среди посетителей нет. После сообщений о возможном минировании здание обследуют кинологи.

Ранее сообщалось, что 20-летняя проводница поезда СимферопольСанкт-Петербург обиделась на охранников и «заминировала» петербургский Московский вокзал. На девушку составили административный протокол о мелком хулиганстве.

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