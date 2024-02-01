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14:55, 1 февраля 2024Бывший СССР

Тимошенко назвала катастрофой новый законопроект о мобилизации

Тимошенко: новый законопроект о мобилизации является катастрофой

Фото: РИА Новости

Новый законопроект о мобилизации на Украине содержит недопустимые антиконституционные требования и является неприемлемым. Об этом заявила Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в Facebook(запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это катастрофа. Парламент нагло обманули, снова внеся отклоненные Верховной Радой драконовские нормы, причем кое-где даже в еще более жесткой редакции. Закон содержит недопустимые антиконституционные требования и является неприемлемым! Принятие такого закона будет преступлением против государства Украина и неуважением к ее гражданам», — отметила она.

Тимошенко подчеркнула, что «Батькивщина» ни при каких условиях не будет голосовать за документ, а также назвала его «репрессивным хламом». Депутат также подчеркнула, что она и ее фракция приложат усилия к тому, чтобы сплотиться против законопроекта.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сравнил службу в рядах ВСУ с рабством. По его словам, украинские власти сначала рассказывали о демобилизации, а после «кинули» людей.

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      Александр Курбатов
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