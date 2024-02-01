В Армении вынесли обвинение осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда

СК Армении вынес обвинение осквернившему памятник ереванцу

Следственный комитет (СК) Армении вынес обвинение ереванцу, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили правоохранители, мужчину обвиняют в разжигании вражды и ненависти по части 3 статьи 329 Уголовного кодекса Армении.

В понедельник, 29 января, житель столицы Армении опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора около памятника детям блокадного Ленинграда. Мужчина высказал недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая незадолго до этого просила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, свидетельствующие об этнических чистках в Карабахе.

31 января стало известно, что уроженец Еревана был задержан. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина находится в распоряжении СК.