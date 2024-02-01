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10:25, 1 февраля 2024Бывший СССР

В Армении вынесли обвинение осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда

СК Армении вынес обвинение осквернившему памятник ереванцу

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Следственный комитет (СК) Армении вынес обвинение ереванцу, осквернившему памятник детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили правоохранители, мужчину обвиняют в разжигании вражды и ненависти по части 3 статьи 329 Уголовного кодекса Армении.

В понедельник, 29 января, житель столицы Армении опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора около памятника детям блокадного Ленинграда. Мужчина высказал недовольство словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая незадолго до этого просила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, свидетельствующие об этнических чистках в Карабахе.

31 января стало известно, что уроженец Еревана был задержан. В правоохранительных органах сообщили, что мужчина находится в распоряжении СК.

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      Александр Курбатов
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