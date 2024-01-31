В Армении задержали осквернившего памятник детям блокадного Ленинграда мужчину

СК Армении: задержан мужчина, осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда

В Армении задержали мужчину, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) республики, пишет РИА Новости.

«Он обнаружен, задержан», — сказал представитель ведомства. По его словам, задержанный находится в распоряжении СК.

Ранее в МИД России заявили, что Москва решительно осуждает акт вандализма, совершенный у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что это далеко не первый случай осквернения монументов, посвященных общим для РФ и Армении героическим страницам истории.

30 января по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В СК Армении уточняли, что удалось установить личность предполагаемого злоумышленника. Как сообщалось днем ранее, уроженец Еревана опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора.