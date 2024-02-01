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16:47, 1 февраля 2024Россия

В Белгородской области обстрел ВСУ повредил забор школы

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении забора школы при обстреле

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область, при атаке повреждения получил забор школы. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района. Пострадавших нет. Поврежден забор на территории Теребренской школы», — пояснил он.

По словам главы региона, на месте начали работу оперативные службы. Продолжается подворовой обход, добавил Гладков.

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Ранее ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области дронами-камикадзе. Гладков отметил, что пострадавших в результате произошедшего нет, однако беспилотник повредил мемориал. «Камень посекло сильно. Здесь комментарии излишни», — написал губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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