В Белгородской области обстрел ВСУ повредил забор школы

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении забора школы при обстреле

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область, при атаке повреждения получил забор школы. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района. Пострадавших нет. Поврежден забор на территории Теребренской школы», — пояснил он.

По словам главы региона, на месте начали работу оперативные службы. Продолжается подворовой обход, добавил Гладков.

Ранее ВСУ атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области дронами-камикадзе. Гладков отметил, что пострадавших в результате произошедшего нет, однако беспилотник повредил мемориал. «Камень посекло сильно. Здесь комментарии излишни», — написал губернатор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.