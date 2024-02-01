В Британии рассказали о последствиях возможной отставки Залужного

Эксперт Меркурис: решение об отставке Залужного вызовет кризис на Украине

Возможное решение президента Украины Владимира Зеленского об отставке главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного приблизит республику к серьезному политическому кризису. Последствия увольнения высокопоставленного военного раскрыл британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Меркурис предположил, что попытка президента уволить Залужного пока что провалилась. Генерал оказывает сопротивление главе государства, подчеркивает эксперт. Он напомнил, что раньше Украина отрицала конфликт между политиком и военным.

«Теперь западные читатели видят, что в Киеве происходит политический кризис. Это катастрофа для Зеленского, потому что это еще раз говорит западной аудитории (...) о том, что его положение ставится под сомнение даже в самом Киеве», — говорит Меркурис.

Издание «РБК-Украина» считает, что Зеленский уже принял решение об увольнении главкома, но отправить его в отставку он может как через несколько недель, так и в считанные часы. The Times сообщает, что президент предлагал пост главкома ВСУ двум кандидатам — командующему сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому и руководителю Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову. Оба отказались от поста.