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19:18, 1 февраля 2024Экономика

В Индии зафиксировали рекордный отток капитала

В Индии отток иностранного капитала в январе составил 3,4 миллиарда долларов

Фото: Unsplash

В январе в Индии зафиксировали рекордный за прошедшие 12 месяцев отток капитала — за месяц иностранные инвесторы вывели из страны активы на сумму 3,4 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в индийской газете Business Standard.

Главными причинами такой динамики издание называет разочаровывающие финансовые результаты крупных компаний страны с большой долей иностранных инвестиций, рост доходности американских облигаций и усиление геополитической неопределенности. Директор компании Avendus Capital Public Markets Alternate Strategies Эндрю Холланд добавил, что институциональные инвесторы выводят деньги из Индии, чтобы инвестировать их в Китай.

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По прогнозам экспертов, в будущем на объем зарубежных инвестиций в страну будет влиять бюджет Индии, динамика процентных ставок в развитых странах, а также ситуация в экономике Китая. Республика прогнозирует, что в 2023-2024 финансовом году ее экономика вырастет на 7,3 процента.

22 января совокупная стоимость акций, котирующихся на биржах Индии — National Stock Exchange of India (NSE) и Bombay Stock Exchange (BSE) — достигла 4,33 триллиона долларов. Таким образом, индийский фондовый рынок по этому показателю впервые обошел Гонконг (4,29 триллиона долларов) и стал четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире. При этом отметку в четыре триллиона долларов биржи Индии преодолели только 5 декабря 2023 года, а около половины из общей суммы капитализации прибавилось в последние четыре года.

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