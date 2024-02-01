В Минздраве сообщили об усилении атак ВСУ на российских медиков

Замглавы Минздрава Плутницкий: атаки ВСУ на российских медиков усилились

Атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на медиков в новых регионах России усилились. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий во время форума «Все для Победы!», его слова приводит ТАСС.

«К сожалению, атаки на медицинские организации, коллективы, медицинских работников продолжаются. Последние события показывают, что они усиливаются. Мы видим, что на машины скорой помощи начались целенаправленные атаки», — пояснил он.