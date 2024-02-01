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12:32, 1 февраля 2024Россия

В России указали на задачу важнее формирования многополярного мира

Представитель РПЦ Легойда: семья важнее формирования многополярного мира
Владимир Легойда

Владимир Легойда. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Сохранение традиционной семьи и ее выживание является более важной задачей государства, чем формирование многополярного мира. Об этом заявил представитель Русской православной церкви, глава Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Владимир Легойда, его слова приводит РИА Новости.

По словам представителя РПЦ, традиционная семья также важнее изменений климата на Земле и требует задействования экономики и социальных технологий.

«Государство должно признать, что выживание традиционной семьи важнее, чем даже глобальное потепление, формирование многополярного мира и так далее. Исходя из этого, должны быть установлены приоритеты», — указал Владимир Легойда.

Российские чиновники и политики неоднократно заявляли о необходимости противостоять формированию однополярного мира во главе со странами Запада и вместо этого предлагали идею многополярности, согласно которой в международной политике и экономике учитываются интересы всех государств. При этом российские власти также утверждали важность сохранения традиционных ценностей, к которым относится и семья.

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