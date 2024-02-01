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13:35, 1 февраля 2024Экономика

В России захотели обязать банки звонить с коротких номеров

В Госдуме попросили ЦБ обязать банки звонить клиентам с короткого номера

Фото: Kelli McClintock / Unsplash

В России захотели обязать банки звонить своим клиентам только со специальных коротких номеров. Об этом со ссылкой на обращение депутата Госдумы Антона Ткачева к главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной пишет РИА Новости.

По его словам, россияне не всегда могут отличить звонящих им мошенников от настоящих сотрудников кредитных организаций при вызове с обычного номера телефона. В своей просьбе Ткачев напомнил, что по действующему законодательству предусмотрено утверждение стандартов деятельности банков, это входит в полномочия регулятора.

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«Предлагаем установить в соответствующих стандартах использование кредитными организациями для телефонной связи со своими вкладчиками и потенциальными клиентами исключительно единого многоканального номера, состоящего не более чем из 3-5 цифр», — сказано в обращении парламентария к главе ЦБ. По мнению депутата, такая мера позволит снизить число инцидентов с хищением денег.

Ранее заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев предупредил россиян об изменении тактики телефонных мошенников. По его словам, злоумышленники активно прибегают к персонификации и подделывают голоса родных или близких жертвы. Также за последнее время телефонные мошенники стали чаще прибегать к предварительному изучению потенциальной жертвы — его профиля в социальных сетях, круга друзей, места работы.

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