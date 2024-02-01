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13:50, 1 февраля 2024Бывший СССР

В СБУ косвенно подтвердили причину увольнения Зеленским главы департамента

СБУ прокомментировала увольнение Зеленским главы департамента Семенченко

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) косвенно подтвердила, что причиной увольнения главы департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко стала слежка за сотрудниками издания Bihus.Info. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Мы осознаем, что защищаем демократическую Украину, в которой укрепление национальной государственности является одним из ключевых приоритетов, реализация которого должна обеспечивать в том числе беспрепятственную работу СМИ и гарантировать им достаточный уровень безопасности», — говорится в комментарии СБУ.

Владимир Зеленский уволил Семенченко с должности главы департамента защиты национальной государственности 31 января. После этого украинские СМИ заявили, что причиной этого стала прослушка и скрытая видеосъемка сотрудников издания Bihus.Info, поскольку одной из задач департамента является защита информационного пространства.

Ранее, комментируя слежку за изданием, Зеленский заявлял, что давление на средства массовой информации недопустимо. Тогда же он пообещал, что СБУ проведет расследование и выяснит все обстоятельства произошедшего.

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      Александр Курбатов
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