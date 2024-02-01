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16:17, 1 февраля 2024Мир

В Венгрии назвали безответственными заявления о претензиях на Закарпатье

Глава канцелярии Орбана Гуйяш раскритиковал заявления о претензиях на Закарпатье
Гергей Гуйяш

Гергей Гуйяш. Фото: Gergely Szakacs / Reuters

Высказывания лидера венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи о якобы претензиях страны на украинское Закарпатье безответственны. Такими их назвал заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш в эфире телеканала M1.

Гуйяш выступил с заявлением в ходе правительственного брифинга и раскритиковал заявления Тороцкаи, отметив, что они не соответствуют действительности.

«Венгрия, согласно конституции, соблюдает нормы международного права, я считаю совершенно безответственным такое заявление», — заявил политик.

28 января Тороцкаи заявил в ходе выступления перед сторонниками на партийном съезде, что Закарпатье, где традиционно проживает много этнических венгров, может отойти Будапешту после краха Украины. Он также напомнил, что, согласно референдуму, проведенному в 1991 году, Закарпатье должно существовать как автономия с широким кругом прав.

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      Юрий Леонов
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