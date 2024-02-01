Военную базу США в Сирии атаковал беспилотник

Беспилотник атаковал военную базу США на востоке Сирии

Беспилотник атаковал военную базу США на богатом нефтью месторождении в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщает местный источник, передает РИА Новости.

Собеседник агентства указал, что на территории военного объекта прозвучали три взрыва.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не готовы терпеть атаки на свои военные базы и примут все необходимые меры для защиты национальных интересов на Ближнем Востоке.