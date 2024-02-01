Отказавший участвовать в боевых действиях российский военный получил срок

В Забайкалье суд дал 2 года военному за отказ от участия в боевых действиях

Борзинский гарнизонный военный суд Забайкальского края вынес приговор военнослужащему Сергею Волокитину, отказавшемуся от участия в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Осужденный получил наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на срок два года и три месяца.

Из материалов дела следует, что Волокитин письменно отказался выполнять боевое распоряжение командира воинской части об отправке в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.

30 января этот же суд приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего Александра Чулкова, также отказавшегося выполнять приказ командира об участии в боевых действиях.