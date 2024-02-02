17-летний россиянин изнасиловал маленькую девочку

В Ленобласти задержали 17-летнего юношу, изнасиловавшего маленькую девочку

В Ленинградской области 17-летний студент техникума изнасиловал маленькую девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, заявление в полицию написала мать девочки. Она рассказала, что с января 2021 по январь 2022 года юноша приходил к ним в гости. Он приставал к потерпевшей и надругался над ней. Ребенку было от 9 до 10 лет.

Подозреваемого уже задержали. Возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ленобласти 25-летняя учительница начальных классов домогалась 11-летнего школьника.