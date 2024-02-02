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06:46, 2 февраля 2024Мир

Десятки тысяч человек вышли на антиправительственные митинги в Словакии

SME: более 60 тысяч человек вышли на антиправительственные митинги в Словакии

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В Словакии десятки тысяч человек вышли на митинги против запланированной правительством реформы уголовного законодательства. Об этом сообщает словацкое издание SME.

Акции протеста прошли в 29 городах страны. В общей сложности участие в них приняло более 60 тысяч человек, в том числе 30 тысяч — в Братиславе.

Поводом для демонстраций стала инициатива правительства во главе с Роберт Фицо провести масштабное реформирование уголовного законодательства, которое предусматривает смягчение наказания за некоторые экономические, имущественные преступления. Также реформа предусматривает ликвидацию специальной прокуратуры По мнению Фицо, она злоупотребляла полномочиями. В свою очередь, представители оппозиции считают, что последняя мера связана с намерением властей остановить расследование политически мотивированных уголовных дел.

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      Марина Совина
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