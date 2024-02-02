Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:07, 2 февраля 2024Силовые структуры

В центре Москвы сумку с оружием нашли в пятизвездочной гостинице

В Москве мужчина оставил сумку с оружием в холле пятизвездочного отеля

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В центре Москвы мужчина пришел в пятизвездочную гостиницу и оставил в холле сумку с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудники отеля, расположенного на улице Петровка, заметили бесхозную черную сумку днем 1 февраля. Она висела на спинке стула.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции осмотрели сумку и нашли в ней пистолет Grand Power и 20 патронов. Изучив камеры видеонаблюдения, силовики выяснили, что арсенал принес в гостиницу мужчина и скрылся. В настоящее время правоохранительные органы приступили к его поиску. Оружие с патронами переданы на экспертизу.

9 января сотрудники полиции обнаружили 360 охотничьих ножей в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Москва — Хасавюрт. Водитель автобуса рассказал, что груз получил от незнакомца в Москве для адресата из Хасавюрта. Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Есть негативный осадок». На Украине признали тактические ошибки при наступлении в 2023 году

      Самый популярный музыкальный фестиваль России впервые пройдет в пяти городах

      Верка Сердючка обвинила российские власти в запрете на въезд в ОАЭ

      На популярный у туристов российский регион обрушится сильный шторм

      Франция создаст демонстратор боевой беспилотной подлодки

      Умеров отстранил руководителя одного из департаментов Минобороны

      Орбан пожаловался на бессонную ночь из-за шума тракторов

      Траволатор в аэропорту «зажевал» ногу пилота самолета и попал на видео

      В центре Москвы сумку с оружием нашли в пятизвездочной гостинице

      В российском городе остановилось время

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше