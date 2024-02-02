В центре Москвы сумку с оружием нашли в пятизвездочной гостинице

В Москве мужчина оставил сумку с оружием в холле пятизвездочного отеля

В центре Москвы мужчина пришел в пятизвездочную гостиницу и оставил в холле сумку с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сотрудники отеля, расположенного на улице Петровка, заметили бесхозную черную сумку днем 1 февраля. Она висела на спинке стула.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции осмотрели сумку и нашли в ней пистолет Grand Power и 20 патронов. Изучив камеры видеонаблюдения, силовики выяснили, что арсенал принес в гостиницу мужчина и скрылся. В настоящее время правоохранительные органы приступили к его поиску. Оружие с патронами переданы на экспертизу.

9 января сотрудники полиции обнаружили 360 охотничьих ножей в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Москва — Хасавюрт. Водитель автобуса рассказал, что груз получил от незнакомца в Москве для адресата из Хасавюрта. Возбуждено уголовное дело.