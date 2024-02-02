Мать бросила несовершеннолетнего сына в доме без воды ради любовника

В США женщина бросила 15-летнего сына в доме без отопления и уехала к любовнику

Жительница США бросила 15-летнего сына в доме, где были отключены вода, отопление и газ, и сбежала жить к любовнику. Об этом сообщает People.

45-летнюю Тиффани Шанель Богрофф из города Манхейм, штат Пенсильвания, арестовали в январе после того, как полиция выяснила, что ее сын живет один в замусоренном доме с отключенными коммуникациями. О том, что несовершеннолетний ребенок остался один, правоохранителям рассказали соседи.

Саму Богрофф не видели в городе с 13 декабря 2023-го. Отопление, вода и газ в доме были отключены за неуплату в ноябре. В ходе расследования выяснилось, что женщина уехала к возлюбленному в штат Нью-Джерси. Подросток рассказал, что с декабря мать появлялась только изредка, не сообщая, когда приедет в следующий раз.

В доме полиция обнаружила горы мусора и испорченной еды. При этом сын Богрофф был обеспечен некоторым количеством продуктов, так как она иногда делала ему денежные переводы. Некий неназванный родственник время от времени отвозил подростка в продуктовый магазин и разрешал принять душ и постирать вещи у себя дома.

Женщину арестовали в Нью-Джерси. В данный момент она ожидает экстрадиции в Пенсильванию. Официальные обвинения ей пока не предъявлены.

В августе 2023 года сообщалось, что жительница Индии избавилась от детей ради жизни с новым возлюбленным. Она продала девочку некоему бизнесмену, а сына бросила в общежитии школы.