Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:40, 2 февраля 2024Из жизни

Мать бросила несовершеннолетнего сына в доме без воды ради любовника

В США женщина бросила 15-летнего сына в доме без отопления и уехала к любовнику

Фото: DarSzach / Shutterstock / Fotodom

Жительница США бросила 15-летнего сына в доме, где были отключены вода, отопление и газ, и сбежала жить к любовнику. Об этом сообщает People.

45-летнюю Тиффани Шанель Богрофф из города Манхейм, штат Пенсильвания, арестовали в январе после того, как полиция выяснила, что ее сын живет один в замусоренном доме с отключенными коммуникациями. О том, что несовершеннолетний ребенок остался один, правоохранителям рассказали соседи.

Саму Богрофф не видели в городе с 13 декабря 2023-го. Отопление, вода и газ в доме были отключены за неуплату в ноябре. В ходе расследования выяснилось, что женщина уехала к возлюбленному в штат Нью-Джерси. Подросток рассказал, что с декабря мать появлялась только изредка, не сообщая, когда приедет в следующий раз.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

В доме полиция обнаружила горы мусора и испорченной еды. При этом сын Богрофф был обеспечен некоторым количеством продуктов, так как она иногда делала ему денежные переводы. Некий неназванный родственник время от времени отвозил подростка в продуктовый магазин и разрешал принять душ и постирать вещи у себя дома.

Женщину арестовали в Нью-Джерси. В данный момент она ожидает экстрадиции в Пенсильванию. Официальные обвинения ей пока не предъявлены.

В августе 2023 года сообщалось, что жительница Индии избавилась от детей ради жизни с новым возлюбленным. Она продала девочку некоему бизнесмену, а сына бросила в общежитии школы.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский обсудил с Залужным его отставку. О чем главком ВСУ предупредил президента?

      Орбан раскрыл цель выделения 50 миллиардов евро Украине

      В Латвии назвали угрозой безопасности машину с номером MIG29

      50-летняя Хайди Клум вышла в свет в откровенном наряде без бюстгальтера

      Россиянам назвали простые способы снегозадержания на даче

      Россиянин пойдет под суд за расправу над водителем ради продажи его Maybach

      В Харьковской области 64 населенных пункта остались без света

      Одна из авторов санкций против России покинет пост помощника главы Минфина США

      14-летняя российская школьница загорелась во время приготовления блинов

      Россиянка отдала мошеннице семь миллионов рублей «за очистку кармы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше