Мать бросила несовершеннолетнего сына в доме без воды ради любовника
Жительница США бросила 15-летнего сына в доме, где были отключены вода, отопление и газ, и сбежала жить к любовнику. Об этом сообщает People.
45-летнюю Тиффани Шанель Богрофф из города Манхейм, штат Пенсильвания, арестовали в январе после того, как полиция выяснила, что ее сын живет один в замусоренном доме с отключенными коммуникациями. О том, что несовершеннолетний ребенок остался один, правоохранителям рассказали соседи.
Саму Богрофф не видели в городе с 13 декабря 2023-го. Отопление, вода и газ в доме были отключены за неуплату в ноябре. В ходе расследования выяснилось, что женщина уехала к возлюбленному в штат Нью-Джерси. Подросток рассказал, что с декабря мать появлялась только изредка, не сообщая, когда приедет в следующий раз.
В доме полиция обнаружила горы мусора и испорченной еды. При этом сын Богрофф был обеспечен некоторым количеством продуктов, так как она иногда делала ему денежные переводы. Некий неназванный родственник время от времени отвозил подростка в продуктовый магазин и разрешал принять душ и постирать вещи у себя дома.
Женщину арестовали в Нью-Джерси. В данный момент она ожидает экстрадиции в Пенсильванию. Официальные обвинения ей пока не предъявлены.
В августе 2023 года сообщалось, что жительница Индии избавилась от детей ради жизни с новым возлюбленным. Она продала девочку некоему бизнесмену, а сына бросила в общежитии школы.