Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:32, 2 февраля 2024Силовые структуры

Российскую блогершу арестовали за демонстративное употребление наркотиков

Демонстрировавшей употребление наркотиков блогерше дали 7 суток ареста

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве задержали девушку-блогера за пропаганду антиобщественного образа жизни и рекламу каналов и интернет-магазинов, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом в пятницу, 2 февраля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным силовиков, россиянка демонстративно употребляла наркотики, делая соответствующие публикации на своей странице в одной из социальных сетей. Силовики установили ее личность и задержали, в момент встречи с полицией она находилась в состоянии сильного наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов. Россиянке назначили штраф и 7 суток ареста.

Помимо назначенного девушке наказания, судом на нее возложена обязанность пройти лечение от наркомании в лечебном учреждении.

1 февраля в Санкт-Петербурге 29-летнему российскому пранкеру дали десять суток административного ареста за непристойные шутки в адрес девушек.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Сына российского бизнесмена задержали в Аргентине по просьбе Украины. Зачем он нужен Киеву?

      Информатора группы WikiLeaks приговорили к тюрьме за детское порно и шпионаж

      Уролог назвал маскирующееся под простатит заболевание

      В российском центре органических продуктов в Китае решили рекламировать водку

      На Украине осудили участие российских клубов в международных товарищеских матчах

      Курс евро вырос до максимума за две недели

      «Роскосмос» рассказал о подготовке «Ориона»

      Модель Victoria's Secret снялась в бикини на фоне гидросамолета

      Президент Франции оценил эффект усталости от конфликта на Украине

      Российские таможенники задержали контейнеры с формой для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше