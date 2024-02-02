Российскую блогершу арестовали за демонстративное употребление наркотиков

Демонстрировавшей употребление наркотиков блогерше дали 7 суток ареста

В Москве задержали девушку-блогера за пропаганду антиобщественного образа жизни и рекламу каналов и интернет-магазинов, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом в пятницу, 2 февраля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным силовиков, россиянка демонстративно употребляла наркотики, делая соответствующие публикации на своей странице в одной из социальных сетей. Силовики установили ее личность и задержали, в момент встречи с полицией она находилась в состоянии сильного наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов. Россиянке назначили штраф и 7 суток ареста.

Помимо назначенного девушке наказания, судом на нее возложена обязанность пройти лечение от наркомании в лечебном учреждении.

1 февраля в Санкт-Петербурге 29-летнему российскому пранкеру дали десять суток административного ареста за непристойные шутки в адрес девушек.