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13:26, 2 февраля 2024Наука и техника

Развенчана популярная гипотеза об эволюции Земли

Возникновение современной коры Земли объяснили расплавлением протокоры

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Геологи раскрыли механизм возникновения современной земной коры и континентов из протокоры, существовавшей миллиарды лет назад. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature Communications, открытие развенчивает популярные гипотезы геологической эволюции Земли, предусматривавшие как внешнее воздействие, так и возникновение тектонических плит до самих континентов

Известно, что большая часть земной коры, возникшей в архейский эон от 4 до 2,5 миллиарда лет назад, представляла собой ассоциацию из трех типов пород — тоналита, трондьемита и гранодиорита (ТТГ). Однако ученые не могли объяснить, из чего они возникли, поскольку между первоначальным плавлением и окончательной кристаллизацией прошло очень много геологических процессов.

В новой работе были проанализированы данные всех когда-либо изученных образцов из архейских кратонных фрагментов, обнаруженных по всему миру. Кратоны представляют собой крупные остатки фундамента древней континентальной коры, не претерпевавшие со времен архея значительных изменений.

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Ученые отследили определенный набор элементов, сохранивший в себе первозданные характеристики исходной магмы, из которой образовались ТТГ-ассоциации. Эти данные были использованы при создании модели, продемонстрировавшей, что ТТГ, а также связанные с ними более молодые породы, возникли в результате медленного захоронения, утолщения и плавления коры-предшественницы, которая, вероятно, напоминала кору океанического плато.

Это открытие опровергает давнюю теорию, что архейские ТТГ образовались либо из-за удара метеорита, либо в первых зонах субдукции Земли, когда одна часть коры подныривала под другую и плавилась, что требует раннего начала тектоники плит. Вместо этого главным механизмом стали внутренние геологические силы, трансформировавшие первоначальную земную кору.

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      Александр Еникеев
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