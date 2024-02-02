Десятки летучих мышей заполонили дом и выгнали семью с двумя детьми на улицу

В США летучие мыши заполонили дом семьи с двумя детьми и заставили ее съехать

В США летучие мыши заполонили дом и выгнали семью с двумя маленькими детьми на улицу. Об этом сообщает Savannah Morning News.

Моника и Исайя Грант переехали в город Саванна, штат Джорджия, в 2023 году. В январе этого года Моника впервые услышала странный шум в ванной комнате, когда ложилась спать. Из уборной доносились писк, шуршание и скрежет. Исайя дважды безуспешно пытался определить источник звуков прежде чем вернулся в постель. Супруги долгое время не могли уснуть, как вдруг в их спальню залетела летучая мышь. Пара выгнала животное на улицу с помощью теннисной ракетки и коробки и решила, что оно случайно проникло в их жилище.

Однако спустя несколько дней число летучих мышей в доме семьи увеличилось. Они сбивались у вентиляционных отверстий и пытались проникнуть в помещение. Гранты забили тревогу и обратились в управляющую компанию, и их соединили с организацией по борьбе с вредителями. Моника просила специалистов приехать и избавиться от десятков летучих мышей, однако те заявили, что не получали разрешения на осмотр дома от управляющей компании.

В результате пара приняла решение покинуть жилище и уехала в отель, а позже временно поселилась у соседа. Спустя неделю супругам удалось добиться ответа от управляющей компании. В дом приехали специалисты. Они установили клеевые ловушки на чердаке и закрыли отверстия, через которые летучие мыши проникли в помещение.

Несмотря на это, животные по-прежнему находятся в доме. Их не могут уничтожить из-за того, что в штате действует запрет на намеренное причинение вреда летучим мышам. «Это очень красивый дом. Мы так любим его, и мы переехали сюда, потому что любим Саванну. Признаюсь, произошедшее очень сильно нас подкосило. Мы пытаемся оправиться от этого», — пожаловалась Моника.

Как объясняет сотрудница департамента охраны природы Джорджии, летучие мыши нередко проникают в жилые дома в Саванне во время похолоданий. По ее словам, животные просто пытались спастись от морозов, поэтому поселились в доме Грантов.

Ранее сообщалось, что в США специалисты по борьбе с вредителями удалили несколько десятков летучих мышей из общежития Университета Джорджии. Студенты заметили животных на лестничных пролетах.