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20:48, 2 февраля 2024Из жизни

Девушка отправилась в романтическое путешествие и встретила будущего мужа

Фото: Timo Stern / Unsplash

Уроженка американского штата Мичиган встретила будущего мужа во время путешествия с бойфрендом и переехала к нему в Великобританию. Об этом сообщает Daily Express US.

28-летняя Кара познакомилась с британцем Джеймсом в 2016 году во время отпуска в курортном городе Панама-Сити-Бич, штат Флорида. На отдых она отправилась вместе с бойфрендом и его другом. В один из дней Джеймс с братом подошел к Каре в пляжном клубе и попросил посоветовать хороший ресторан. По словам девушки, она сразу почувствовала необъяснимую связь с мужчиной. «Первое, на что я обратила внимание, — это улыбка Джеймса, а затем его глаза. Не буду врать. Я подумала, что от него будут одни неприятности! Но между нами что-то было. Я даже не могу это объяснить», — вспоминает она.

Позже Джеймс предложил Каре и ее компании вместе повеселиться. Девушка провела целый вечер с мужчиной и его друзьями. Она обнаружила, что имеет множество общих интересов с Джеймсом, и обменялась с ним контактами. Это не понравилось бойфренду девушки, и пара поссорилась. Когда Кара вернулась домой, отношения с партнером ухудшились, и она приняла решение расстаться с ним.

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В течение следующих трех месяцев она общалась с Джеймсом по видеосвязи и начала сближаться с ним. В мае 2016 года мужчина приехал к девушке в США, а в июле она отправилась к нему в Великобританию, где провела целый месяц. В один из дней Джеймс привел Кару в пляжный клуб, где они познакомились, и сделал ей предложение.

Влюбленные связали себя узами брака в октябре 2016 года, а в декабре Кара переехала к Джеймсу в Великобританию. Девушка заявила, что муж полностью изменил ее жизнь, и призвала людей следовать своей интуиции. «Если у вас есть какое-то предчувствие или вы ощущаете связь с кем-то, то доверьтесь этому чувству», — советует она.

Ранее сообщалось, что житель Колумбии инсценировал вооруженное ограбление, чтобы необычным способом сделать предложение руки и сердца возлюбленной. На видео, снятом в городе Кали, видно, как красный автомобиль останавливают на перекрестке товарищи жениха, играющие роль преступников.

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      Алиса Удовик
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