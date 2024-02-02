Полковник СБУ Стариков: армия России не испытывает проблем в сборе добровольцев

В России не испытывает проблем в сборе добровольцев, желающих служить в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да это так».

«Это отдельный батальон идет и записывается», — позавидовал он. При этом Стариков добавил, что Украина не смогла добиться такого же притока добровольцев в ряды украинской армии. По его словам, украинцы не хотят защищать свою страну и перестали идти в военкоматы.

Ранее украинский генерал Дмитрий Марченко объяснял, что добровольцы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончились. Он отметил, что не может точно сказать, когда и как пройдет мобилизация полумиллиона украинцев и как это можно осуществить физически.