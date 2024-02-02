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09:47, 2 февраля 2024Культура

«Движение первых» отправило почти полмиллиона книг в Донбасс и Новороссию

Путин: «Движение первых» отправило 400 тысяч книг в Донбасс и Новороссию

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам съезда российского движения детей и молодежи «Движение первых», рассказал, что они направили 400 тысяч книг своим сверстникам в Донбасс и Новороссию. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, глава государства перечислил другие достижения движения.

«Вы сделали за последний год очень много. Я уже сказал, ну я не знаю, два миллиона посадили деревьев ко Дню народного единства, три миллиона писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции», — подчеркнул Путин, назвав действия участников «конкретными и осязаемыми вещами».

Он выразил надежду, что в будущем «Движение первых» сделает еще много полезных вещей, и поблагодарил родителей и наставников участников движения.

Ранее украинский и российский продюсер, основатель групп Quest Pistols, «Нервы» и «Грибы» Юрий Бардаш, переехавший в Россию и поддержавший специальную военную операцию, получил и показал паспорт Российской Федерации на фоне портрета Путина.

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      Анастасия Астахова
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