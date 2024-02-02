В США рассказали о выявившем уязвимость НАТО оружии ВСУ

BI: экспериментальное оружие ВСУ показало российским войскам уязвимость НАТО

Гибридные системы противовоздушной обороны (ПВО) FrankenSAM, используемые украинскими войсками, продемонстрировали российским военнослужащим уязвимость НАТО. Об этом заявило издание Business Insider.

По мнению авторов публикации, благодаря этому экспериментальному оружию стал заметен огромный пробел в арсенале США. Как отметил американский бывший полковник морской пехоты Марк Канциан, использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) такого типа оружия свидетельствует о дефиците наземных систем ПВО в странах альянса, включая Штаты.

«То, как сейчас Россия ведет боевые действия, также показывает, как НАТО нуждается в этих видах оружия, если альянс хочет быть готовым к будущим конфликтам», — заявил экс-полковник.

18 января стало известно, что украинские войска впервые применили импровизированную систему ПВО, состоящую из советских и западных элементов. Предполагается, что речь идет о FrankenSAM.