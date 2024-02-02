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14:45, 2 февраля 2024Бывший СССР

Ермак провел разговор с советником Байдена

Ермак обсудил с советником Байдена Салливаном ситуацию на фронте
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел разговор с советником президента США Джо Байдена Джейком Салливаном. Об итогах общения он рассказал в Telegram.

Ермак доложил, что встреча с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд прошла успешно. Также они обсудили ситуацию на фронте и актуальные потребности украинской армии.

Салливан поздравил Украину с решением лидеров Евросоюза о выделении помощи в размере 50 миллиардов евро. Он добавил, что администрация Байдена ведет диалог с членами Конгресса для согласования вопроса о предоставлении Киеву финансирования.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Киеву на 50 миллиардов евро. Это произошло после того, как представители 27 стран-участниц объединения одобрили выделение нового пакета поддержки.

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      Алевтина Запольская
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