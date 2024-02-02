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20:30, 2 февраля 2024Мир

ХАМАС назвало цель своего участия в парижских переговорах по ситуации в Газе

ХАМАС: переговоры в Париже должны привести к завершению сделки по заложникам

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Парижские переговоры при участии Египта, Израиля, Катара и США по ситуации в Газе должны привести к завершению сделки по заложникам. Такую цель своего участия в переговорах назвало движение по итогам переговоров между его лидером Исмаилом Ханией и генеральным секретарем группировки «Исламский джихад» Зиядом ан-Наххалей, сообщает ТАСС.

ХАМАС заявило, что «изучение [палестинскими группировками] новой инициативы по прекращению огня основано на том, что любые переговоры должны привести к полному прекращению агрессии и выводу оккупационных сил за пределы сектора Газа».

Кроме того, лидеры группировок пришли к выводу, что также с Газы должны снять блокаду, предоставить гарантии по восстановления анклава, и комплексно завершить договоренности по обмену израильских заложников на заключенных палестинцев.

Ранее член политбюро ХАМАС Бассем Наим заявил, что движение попросило Россию стать гарантом при обмене пленными с Израилем. По его словам, им также важно, чтобы другими гарантами выступили Катар, Египет и ООН.

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      Дарья Балацкая
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