Устроивший стрельбу по гостям на празднике россиянин получил восемь лет

В Петербурге суд дал 8 лет жителю Чечни за стрельбу по гостям на празднике

Выборгский районный суд Петербурга приговорил к восьми годам Ибрагима Байгираева за покушение на убийство двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным «Фонтанки», подсудимый, являющийся жителем Чечни, стрелял в гостей — 36-летнего петербуржца и его 27-летнюю спутницу — на празднике 24 февраля 2023 года, проходившем в квартире дома на проспекте Просвещения.

Из материалов дела следует, что Байгираев в состоянии алкогольного опьянения на почве личной неприязни к знакомым с близкого расстояния шесть раз выстрелил в них из самозарядного пистолета «МР-80-13Т», а затем ударил одного из них два раз рукояткой по голове. После этого он скрылся. Раненых экстренно госпитализировали, медики спасли им жизни.

Байгираев частично признал вину, настаивая на переквалификации обвинения с покушения на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако суд ему отказал и отправил в колонию строгого режима.

2 февраля сообщалось, что в Тюменской области следователи возбудили уголовное дело о покушении на жизнь пенсионера. ЧП произошло во время охоты на бобров возле деревни Решетниково. Приехавший на промысел нефтяник из Тюмени вооружился карабином и отправился искать бобровые хатки. Однако по неизвестной пока причине вместо бобра он выстрелил в оказавшегося поблизости 63-летнего пенсионера и попал ему в живот. Пострадавшего отправили в больницу, охотника задержали, выяснилось, что его оружие не было зарегистрировано.