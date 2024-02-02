Кличко назвал идею провести выборы президента ядом для Украины

Кличко: президентские выборы в военное время стали бы ядом для Украины

Идея провести президентские выборы на Украине в военное время несостоятельна, поскольку они станут ядом для страны. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Le Point.

«Выборы во время войны были бы ядом для страны. Это разрушит Украину изнутри. Нам абсолютно необходимо дождаться окончания войны, прежде чем организовывать их», — сказал мэр столицы.

Кличко добавил, что политики должны прекратить разногласия и подумать об интересах страны, сохраняя единство. Своей единственной целью он назвал «хорошо, очень хорошо работать на благо своих сограждан».

Ранее издание Politico сообщило, что на Западе Владимира Зеленского призвали дать власть оппозиции в преддверии выборов. Отмечается, что уровень поддержки украинского лидера ослабевает, а новые президентские выборы практически невозможны, поскольку часть избирателей находятся за пределами страны, а другие задействованы на фронте.