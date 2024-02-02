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09:24, 2 февраля 2024Путешествия

Летевший в Египет самолет с россиянами на борту сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Хургаду самолет вернулся в Петербург из-за двух пьяных пассажирок

Кадр: Telegram-канал «Авиаторщина»

Летевший в Египет самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим из Санкт-Петербурга в Хургаду 1 февраля. По данным источника, спустя несколько минут после начала рейса командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за двух пьяных женщин.

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Пассажирки вели себя вызывающе и матерились. Одна из них еле стояла на ногах. В итоге самолет благополучно приземлился в Пулково. Сразу после посадки на борт были приглашены сотрудники полиции, которые вывели нарушительниц.

«Вместо отпуска женщины получили административный протокол, — говорится в сообщении. — А борт уже без них вылетел с часовой задержкой».

Ранее в феврале россиянин в самолете угрожал полицейскому и едва не сорвал рейс из Перми в Сочи. Инцидент попал на видео. На размещенных в сети кадрах правоохранитель просит пассажира встать со своего места и выйти из воздушного судна, а дебошир начинает в ответ кричать: «Я тебя сейчас вырублю!»

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      Фариза Бацазова
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