Москвич отметил отпуск из зоны СВО и попал в больницу со взрывным ранением

В Новой Москве в руках отмечавшего отпуск бойца СВО взорвался фейерверк

В Троицке Новой Москвы в руках бойца специальной военной операции (СВО) взорвался фейерверк «Звездные войны». Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, 30 января военнослужащий приехал в отпуск и решил отметить его запуском фейерверков, которые они с отцом купили в одном из магазинов. Не прочитав инструкцию, российский боец попытался запустить салют из рук. В результате пиротехническое устройство взорвалось у него в руках.

Как выяснил канал, мужчину госпитализировали в отделение травматологии одной из больниц Москвы со взрывным ранением правой кисти. Полиция проводит проверку по факту происшествия. В квартире пострадавшего военного прошел обыск.

Ранее 34-летний отец троих детей из Омска взрывал с ними петарды во дворе частного дома. Одно из изделий мужчина поместил внутрь старого холодильника, чтобы повторить опыт из увиденного в интернете ролика, а сыновей отвел на безопасное расстояние. Однако детонации устройства один из мальчиков, находясь на расстоянии восьми метров от эпицентра, упал на землю — в лицо ребенку отлетела деталь, которая нанесла ему травмы нижней губы и челюсти, а также лишила передних зубов.

