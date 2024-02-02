Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 2 февраля 2024Россия

Москвич отметил отпуск из зоны СВО и попал в больницу со взрывным ранением

В Новой Москве в руках отмечавшего отпуск бойца СВО взорвался фейерверк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Троицке Новой Москвы в руках бойца специальной военной операции (СВО) взорвался фейерверк «Звездные войны». Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, 30 января военнослужащий приехал в отпуск и решил отметить его запуском фейерверков, которые они с отцом купили в одном из магазинов. Не прочитав инструкцию, российский боец попытался запустить салют из рук. В результате пиротехническое устройство взорвалось у него в руках.

Как выяснил канал, мужчину госпитализировали в отделение травматологии одной из больниц Москвы со взрывным ранением правой кисти. Полиция проводит проверку по факту происшествия. В квартире пострадавшего военного прошел обыск.

Ранее 34-летний отец троих детей из Омска взрывал с ними петарды во дворе частного дома. Одно из изделий мужчина поместил внутрь старого холодильника, чтобы повторить опыт из увиденного в интернете ролика, а сыновей отвел на безопасное расстояние. Однако детонации устройства один из мальчиков, находясь на расстоянии восьми метров от эпицентра, упал на землю — в лицо ребенку отлетела деталь, которая нанесла ему травмы нижней губы и челюсти, а также лишила передних зубов.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский обсудил с Залужным его отставку. О чем главком ВСУ предупредил президента?

      Москвич отметил отпуск из зоны СВО и попал в больницу со взрывным ранением

      Стало известно о съемках байопика про Жириновского

      Орбан раскрыл цель выделения 50 миллиардов евро Украине

      В Латвии назвали угрозой безопасности машину с номером MIG29

      50-летняя Хайди Клум вышла в свет в откровенном наряде без бюстгальтера

      Россиянам назвали простые способы снегозадержания на даче

      Россиянин пойдет под суд за расправу над водителем ради продажи его Maybach

      В Харьковской области 64 населенных пункта остались без света

      Одна из авторов санкций против России покинет пост помощника главы Минфина США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше