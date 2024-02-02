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12:36, 2 февраля 2024Среда обитания

Москвичам пообещали мартовскую погоду и сильный гололед

Вильфанд: в выходные в Москве ожидается мартовская погода и сильный гололед

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В предстоящие выходные, 3 и 4 февраля, в Москве сохранится мартовская погода, а также ожидается сильный гололед. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT.

По словам синоптика, в столице ночью 3 февраля температура воздуха опустится до минус четырех-шести градусов Цельсия, а по области — до минус девяти градусов. Днем также ожидается небольшой минус. «Вся талая вода, которая накопилась за последние дни рабочей недели, подмерзнет. Будет сильная гололедица. Москвичей призывают к предельной внимательности. Будет очень скользко», — предупредил метеоролог.

В понедельник, 5 февраля, снова случится оттепель, а во вторник — опять минусовая температура и гололедица. «Температура будет отрицательная, ночью — минус 2-7 градусов Цельсия, днем — примерно минус 2-3 градуса Цельсия. А вот февральская погода прогнозируется уже со среды по пятницу», — рассказал Вильфанд. Ночные температуры в эти дни будут достигать минус 9-12 градусов Цельсия, а дневные — минус 5-6 градусов. Синоптик называет это нормальной для февраля погодой.

Ранее жителей Дальнего Востока и островных территорий России предупредили о сложной погоде. По словам синоптиков, такая обстановка связана с циклонами, которые будут передвигаться из одного региона в другой.

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      Нина Ташевская
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