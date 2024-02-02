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21:04, 2 февраля 2024Забота о себе

Мужчин предупредили об опасности одного метода увеличения полового органа

Фото: Jeremy Perkins / Unsplash

Онколог Леонид Доронин предупредил об опасности увеличения пениса при помощи джелкинга (с англ. доение, — прим. «Ленты.ру»). Почему не стоит прибегать к этому травмирующему методу, врач рассказал в своем Telegram-канале.

Доронин объяснил, что мужчины, уверенные в эффективности этой процедуры, должны регулярно оттягивать пенис, словно сосок коровы при дойке или как при попытке выдавить зубную пасту из почти пустого тюбика.

Поклонники джелкинга заверяют, что подобным образом можно создать в тканях пениса микротравмы, которые потом заживают. Это якобы приводит к удлинению мужского достоинства

Леонид Доронинонколог
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Врач предупредил, что джелкинг вместо увеличения гениталий наносит вред мужскому здоровью. По его словам, выполнение подобных манипуляций может повредить нервы полового органа, из-за чего он потеряет чувствительность. Также эта процедура может привести к появлению синяков, проблемам с венами и артериями и в итоге болезни Пейрони, при которой мужчина испытывает мучительную эрекцию из-за рубцовой ткани в пенисе, добавил Доронин.

Ранее Доронин рассказал, что деменция может развиться не только у людей пожилого возраста, но и у детей до 18 лет. По его словам, больной ребенок становится дезориентированным, неспособным контролировать эмоции и умственную деятельность.

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      Алиса Дмитриева
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