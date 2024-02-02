На популярный у туристов российский регион обрушится сильный шторм

МЧС: на Калининградскую область обрушится сильный шторм

На Калининградскую область вечером в пятницу, 2 февраля, обрушится сильный шторм. Об этом сообщили на сайте местного управления МЧС.

По данным метеорологов, в популярном у туристов российском регионе ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Местами его порывы будут достигать 25 метров в секунду.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях, — говорится в сообщении. — Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра».

Спасатели также предупредили жителей и гостей региона, что выход в море и внутренние водоемы при подобных погодных условиях крайне опасен для жизни.

Ранее в феврале на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Так, в пятницу, 2 февраля, в нижнем течении реки Кубань (Темрюкский район) ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

