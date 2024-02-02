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10:03, 2 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

На Кубани ожидается подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей российскому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС России.

Так, в пятницу, 2 февраля, в нижнем течении реки Кубань (Темрюкский район) ожидается подъем уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности, в частности, в случае затопления быстро собрать необходимые документы, ценности, лекарства и продукты.

«Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста, — говорится в сообщении. — Они подлежат эвакуации в первую очередь».

Ранее в Карачаево-Черкесии ввели экстренное предупреждение о лавиноопасности с пятницы по воскресенье, с 2 по 4 февраля. Сотрудники МЧС сообщили, что снежные лавины могут стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждениями линий связи и электропередачи, зданий, сооружений и объектов инфраструктуры.

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      Фариза Бацазова
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