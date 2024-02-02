На Украине заявили об отсутствии указа об отставке Залужного

Данилов: документа об отставке главкома ВСУ Залужного на сегодня нет

На сегодняшний день указа об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного нет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«Если появится документ, тогда можно спрашивать и о чем-то говорить. Пока его нет, я бы никому не советовал поднимать эти волны, начинать рассказывать, что что-то произошло. Вы знаете, что это очень дестабилизирует ситуацию прямо в армии и это не на пользу», — заявил Данилов.

Ранее главред издания «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что главкома ВСУ отстранят от должности в ближайшее время. Этот вопрос, по его словам, будет рассмотрен на заседании ставки при президенте Владимире Зеленском.

Также стало известно, что Залужный написал статью для CNN, в которой указал на проблемы Украины с мобилизацией и производством оружия, а также раскрыл цели Киева на 2024 год.