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14:25, 2 февраля 2024Из жизни

На запрещающем парковку знаке обнаружили древнее проклятие

Житель Бангалора обнаружил на запрещающем парковку знаке проклятие

Фото: Kashif Masood / Globallookpress.com

Житель города Бангалор столкнулся с необычным знаком, запрещающим парковку. Мужчина поделился снимком в социальной сети X (бывший Twitter).

Пользователь с никнеймом @KrishnaCKPS удивился, когда обнаружил на одной из улиц IT-столицы Индии необычный знак с запретом и угрозами, который, вероятно, сделал кто-то из местных жителей. Он выложил снимок в интернет с подписью peak Bengaluru («топ-Бангалор»), сделав отсылку к серии мемов о городе, в котором можно встретить много необычного.

На самом верху знака было написано: «Парковка запрещена. В ином случае древнее проклятие падет на вашу голову». «Ваши шнурки навсегда останутся развязанными! Бешеные белки ворвутся в ваш дом. Ваши волосы будут выглядеть плохо всю оставшуюся жизнь! Еда в вашем холодильнике таинственным образом испортится! Вы будете получать только дурацкие подарки-передарки! Ваш автомобиль начнет странно постукивать, намекая на дорогой ремонт, а ваши шины будут постоянно сдуваться! Комары выберут вас среди всех остальных! Никто никогда не будет разговаривать с вами на вечеринках, смеяться над вашими шутками или любить вас! Имейте в виду! Но если вы друзья или родственники, тогда к вам это не относится», — гласила нижняя часть знака-объявления.

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      Антонина Черташ
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