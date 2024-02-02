Напавшим на полицейских с битой и лопатой россиянам смягчили наказание

Суд смягчил приговор двум челябинцам, напавшим с битой и лопатой на полицейских

Челябинский областной суд смягчил приговор в отношении Артака Тонояна и Артура Геворгяна, напавших во время массовой драки на полицейских с битой и лопатой. Об этом сообщает «74.ru».

Тононян вместо пяти лет проведет в колонии три года, а Геворгян вместо трех лет и двух месяцев — 2,5 года.

Массовая драка в одном из кафе Челябинска произошла 28 мая 2022 года. Сообщалось, что полицейские заступились за отдыхающих, что спровоцировало потасовку с применением бит и лопаты. В результате инцидента один из силовиков получил серьезные травмы. Нападавших задержали спустя две недели.

Ранее студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы устроили массовую драку около общежития. Двое участников получили ножевые ранения и были госпитализированы.