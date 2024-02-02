В Латвии назвали угрозой безопасности машину с номером MIG29

Латвийские пользователи соцсети X возмутились автомобильным номером MIG29

Латвийские пользователи соцсети X возмутились автомобильным номером MIG29 и назвали владельца угрозой безопасности страны. Об этом пишет Telegram-канал «Шпроты в изгнании I Новости Латвии».

Пользователь соцсети по имени Каспарс выложил фотографию автомобиля с номерным знаком MIG29 и указал на желательность проверки его владельца правоохранительными органами страны. В комментариях другие пользователи поддержали возмущение, а некоторые пожелали физического ущерба автомобилисту. «Карма возьмет свое и в него врежется Jeep Patriot (намек на американский ЗРК Patriot — прим. «Ленты.ру»)», — написал один из комментаторов.

Депутат Сейма Латвии и президент Автомобильной ассоциации страны Андрис Кулбергс призвал пользователей к спокойствию. По его словам, он был знаком с владельцем первого оригинального знака еще в 2000-х годах по соревнованиям на гоночных трассах, автомобилист был латышом.

Ранее Государственная полиция Латвии отправила письма в рижские школы с предупреждением об опасности российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».