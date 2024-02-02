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04:59, 2 февраля 2024Забота о себе

Назван легкий способ начать экспериментировать с БДСМ

Фото: Kuznechik / Shutterstock / Fotodom

Те, кто хочет освежить отношения, могут начать экспериментировать с БДСМ — играми с доминированием и подчинением, считает секс-коуч Джорджетта Калли. Легкий способ сделать это она назвала в беседе с The Sun.

Специалистка заверила, что, согласно статистике, 47 процентов женщин и 60 процентов мужчин хотя бы однажды мечтали о доминировании над партнером. «Обсудите границы перед тем, как начать эксперименты, не торопитесь. Начинающим может понравиться связывать партнера и завязывать ему глаза», — сказала она. По словам Калли, сенсорная депривация может усилить удовольствие от ощущений, которые остались доступными.

Она также напомнила, что заранее необходимо обсудить стоп-слово или сигнал, которые позволят закончить эксперимент, если он стал неприятным. «Например, используйте кодовую систему из правил дорожного движения: "красный" значит, что нужно остановиться, "желтый" — "может быть", а "зеленый" — "да"», — предложила она.

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      Александра Лисица
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