Названо самое серьезное разногласие между Зеленским и Залужным
Киеву нужно мобилизовать около 500 тысяч человек, чтобы получить преимущество на фронте. Такой призыв главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного стал серьезным разногласием с президентом страны Владимиром Зеленским, пишет The Washington Post (WP).
«Самым серьезным разногласием в расколе между Зеленским и Залужным стала просьба генерала мобилизовать больше солдат», — говорится в материале.
По данным издания, главком сказал президенту, что у России больше сил и оружия, чем у Украины. По его словам, для достижения преимущества на передовой Киеву необходимо провести новую мобилизацию. «Окончательная цифра Залужного приближалась к 500 тысячам», — сказал собеседник WP. Однако уточняется, что Зеленский отказался от призыва такого количества людей.
Ранее главком ВСУ указал на слабости в системе производства оружия на Украине. По его мнению, республика ограничена несовершенством нормативно-правовой базы и частичной монополизацией оборонной промышленности.