Названо самое серьезное разногласие между Зеленским и Залужным

WP: Залужный призвал к новой мобилизации, чтобы получить преимущество на фронте

Киеву нужно мобилизовать около 500 тысяч человек, чтобы получить преимущество на фронте. Такой призыв главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного стал серьезным разногласием с президентом страны Владимиром Зеленским, пишет The Washington Post (WP).

«Самым серьезным разногласием в расколе между Зеленским и Залужным стала просьба генерала мобилизовать больше солдат», — говорится в материале.

По данным издания, главком сказал президенту, что у России больше сил и оружия, чем у Украины. По его словам, для достижения преимущества на передовой Киеву необходимо провести новую мобилизацию. «Окончательная цифра Залужного приближалась к 500 тысячам», — сказал собеседник WP. Однако уточняется, что Зеленский отказался от призыва такого количества людей.

Ранее главком ВСУ указал на слабости в системе производства оружия на Украине. По его мнению, республика ограничена несовершенством нормативно-правовой базы и частичной монополизацией оборонной промышленности.