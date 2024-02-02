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14:30, 2 февраля 2024Бывший СССР

Названо самое серьезное разногласие между Зеленским и Залужным

WP: Залужный призвал к новой мобилизации, чтобы получить преимущество на фронте

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Киеву нужно мобилизовать около 500 тысяч человек, чтобы получить преимущество на фронте. Такой призыв главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного стал серьезным разногласием с президентом страны Владимиром Зеленским, пишет The Washington Post (WP).

«Самым серьезным разногласием в расколе между Зеленским и Залужным стала просьба генерала мобилизовать больше солдат», — говорится в материале.

По данным издания, главком сказал президенту, что у России больше сил и оружия, чем у Украины. По его словам, для достижения преимущества на передовой Киеву необходимо провести новую мобилизацию. «Окончательная цифра Залужного приближалась к 500 тысячам», — сказал собеседник WP. Однако уточняется, что Зеленский отказался от призыва такого количества людей.

Ранее главком ВСУ указал на слабости в системе производства оружия на Украине. По его мнению, республика ограничена несовершенством нормативно-правовой базы и частичной монополизацией оборонной промышленности.

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      Кристина Есикова
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