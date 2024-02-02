Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:34, 2 февраля 2024Бывший СССР

Залужный указал на слабости в системе производства оружия на Украине

Главком ВСУ Залужный указал на слабости в системе производства оружия на Украине
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный указал на слабости в системе производства оружия в стране. О них он написал в статье для CNN.

Украина ограничена несовершенством нормативно-правовой базы, уточнил главком. Он также отметил, что республику ограничивает частичная монополизация оборонной промышленности. «Это приводит к узким местам в производстве — например, боеприпасов, — что еще больше углубляет зависимость Украины от союзников в вопросах поставок», — подчеркнул Залужный.

Кроме того, по его словам, у союзников Киева истощаются запасы ракет и снарядов для артиллерии. Среди причин этого главком назвал интенсивность боевых действий на Украине и глобальный дефицит боеприпасов.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что от контрнаступления остался негативный осадок. Как отмечалось, ВСУ совершили некоторые тактические ошибки. Также в ведомстве указывали на необходимость объединенной экономики стран Европы, которая должна помогать Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России задержали контейнеры с формой ВСУ. Груз шел транзитом через Китай в Польшу

      Самый популярный музыкальный фестиваль России впервые пройдет в пяти городах

      Москвичам пообещали «температурные пляски»

      Премьер Японии осудил подчиненного за фразу «старая тетка» в адрес главы МИД

      В России отреагировали отказ Армении от военного сотрудничества

      В Кремле заявили о давлении англосаксов на Турцию из-за сотрудничества в Россией

      Стилист назвала россиянкам самые модные джинсы 2024 года

      Стали известны подробности пожара на территории российской ИК

      Песков пообещал своевременно сообщить дату визита Путина в Турцию

      В России школьницу избили в туалете из-за одного комментария в соцсети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше