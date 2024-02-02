Залужный указал на слабости в системе производства оружия на Украине

Главком ВСУ Залужный указал на слабости в системе производства оружия на Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный указал на слабости в системе производства оружия в стране. О них он написал в статье для CNN.

Украина ограничена несовершенством нормативно-правовой базы, уточнил главком. Он также отметил, что республику ограничивает частичная монополизация оборонной промышленности. «Это приводит к узким местам в производстве — например, боеприпасов, — что еще больше углубляет зависимость Украины от союзников в вопросах поставок», — подчеркнул Залужный.

Кроме того, по его словам, у союзников Киева истощаются запасы ракет и снарядов для артиллерии. Среди причин этого главком назвал интенсивность боевых действий на Украине и глобальный дефицит боеприпасов.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что от контрнаступления остался негативный осадок. Как отмечалось, ВСУ совершили некоторые тактические ошибки. Также в ведомстве указывали на необходимость объединенной экономики стран Европы, которая должна помогать Киеву.